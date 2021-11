Gute Neuigkeit für Patienten : Malliß hat jetzt ein medizinisches Versorgungszentrum

Es wird am 17. November eröffnet. Facharzt Thomas Ulrich Börner ist der erste Mediziner in dem Klinkerbau, in dem bereits eine Physiotherapeutin arbeitet. Eine Apotheke, ein Sanitätshaus und eine Werkstatt nebst Geschäft sollen folgen.

