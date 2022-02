Essen in Göhlen und Dömitz : Kantine geschlossen, Catering auf Eis: Gastronomen mit Umsatzeinbußen

Ob die erwarteten Lockerungen der Corona-Regeln wirklich mehr Kunden bringen, bezweifeln die Essensanbieter. Dennoch glauben sie an eine gute Saison 2022.

Göhlen, Dömitz | Die Stühle in der Kantine von Kevin Gehrke sind leer. „Schon seit die 2Gplus-Regel für die Gastronomen eingeführt wurde“, sagt der Geschäftsführer von „KevinS-Küche“. Seit November vergangenen Jahres ist seine Kantine geschlossen. Kein Schnitzel, keine gefüllten Paprikaschoten, kein Spinat – zumindest nicht in seinem Lokal in Göhlen. Das hätte sich ei...

