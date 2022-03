Polizei Ludwigslust kontrolliert : Mopedfahrer waren noch mit blauem Schild unterwegs

Am 1. März erfolgte für Moped und Co. der Wechsel zu grünen Versicherungskennzeichen. In der Region Ludwigslust hatten einige Fahrer den Termin verpasst.

Neustadt-Glewe | Wirklich überrascht haben diese Fälle ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.