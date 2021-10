Morgens um 10 Uhr in Zierzow : Tischler bauen Fenster für Schule in Balow

„Morgens um 10“ lautet der Titel unserer Fotoserie zwischen Küste und Elbe. Wir stellen Ihnen Menschen aus der Nachbarschaft und ihr Wirken vor.

Zierzow | Zum Team des Tischlermeisters Michael Behrends, der gebürtige Glaisiner ist Inhaber der örtlichen Meisterfirma Dehn & Partner im Werler Weg 6 in Zierzow, gehört auch Altgeselle Stefan Mietz. Der 48-Jährige arbeitet aus Liebe zum Beruf seit 32 Jahren in diesem altehrwürdigen Handwerk. „Wir sind wieder in den Fensterbau eingestiegen“, verrät der gebürti...

