Nach Hacker-Angriff : IT-System im Amt Grabow fällt weiter aus

Das Amt Grabow bittet Einwohner weiter um Verständnis für die eingeschränkte Erreichbarkeit. Wann die IT-Störung nach dem Hackerangriff im Landkreis behoben ist, bleibe unklar, heißt es bei der Verwaltung.

Grabow | Nach dem Hackerangriff auf den kommunalen Dienstleister KSM dauern die Einschränkungen im Landkreis Ludwigslust-Parchim bis auf Weiteres an. So bleibt die Verwaltung im Amt Grabow nur telefonisch erreichbar. Kommunikation per E-Mail sei nicht möglich, heißt es am Dienstag im Rathaus. Aussagen zum weiteren Verlauf könnten zum jetzigen Stand nicht getro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.