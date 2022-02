Naturnah in Ludwigslust : Der Hase ist kein Kaninchen

Der Hase – die bekannteste heimische Wildtierart. In manchen Regionen steht er auf der roten Liste. Noch nicht in Mecklenburg.

Ludwigslust | Über keine freilebende Tierart gibt es so viele Erzählungen, Geschichten und Anekdoten wie über den Hasen. Bekannt sind solche Sprüche wie „Angsthase“, „Osterhase“ oder „hier liegt der Hase im Pfeffer“, die über Jahrhunderte im Volksmund und sogar in Lesebüchern zu finden sind. Begründungen dafür gibt es so gut wie keine. Hasen haben im Feld wie auch ...

