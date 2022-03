Rassismus-Eklat in Ludwigslust : Nazis missbrauchen Demokratie-Kampagne des Landkreises

Rechtsextreme haben Plakate des Landkreises Ludwigslust-Parchim kopiert und demokratiefeindliche Botschaften eingefügt. Die Polizei hat die Aushänge eingesammelt und ermittelt nun.

Ludwigslust | Von Drohungen, von Demokratiefeindlichkeit und von Angstschürerei spricht Daniel Trepsdorf (Die Linke) als er auf das Plakat schaut. Ein Blatt Papier mit rechtsextremem Gedankengut, das in Ludwigslust entdeckt wurde. Auf den ersten Blick sieht es so aus wie ein Plakat von vielen, die derzeit im ganzen Landkreis Ludwigslust-Parchim an Litfaßsäulen und ...

