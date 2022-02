Ausbildung in der Region : Neue Berufsorientierungsmesse in Ludwigslust

Veranstaltung zeigt Angebot an Ausbildungs- und Praktikumsplätzen im Städteverbund A14

Ludwigslust | Welche Ausbildungs- und Praktikumsplätze gibt es in der Region? Wo kann ich einen Ferienjob machen oder weiß ich vielleicht noch gar nicht genau, wonach mir nach der Schule der Sinn steht? Auf all diese Fragen finden Jugendliche auf der kommenden Berufsorientierungsmesse in Ludwigslust eine Antwort. Messe findet an zwei Orten statt Unter dem Tit...

