Neue Kalkulationen beim ZkWAL : Gebühren für Abwasser sollen sinken

Nach einer drastischen Gebührenerhöhung im Vorjahr will der Zweckverband ZkWAL die Preise jetzt senken. Die Freude darüber könnte aber nicht von langer Dauer sein.

Ludwigslust | Für gute Nachrichten ist der Zweckverband ZkWAL derzeit nicht gerade bekannt, eher für schlechte. Doch jetzt gibt es Positives zu vermelden. Während in vielen Bereichen Preissteigerungen angekündigt werden, will der Verband seine Gebühren senken – rückwirkend zum Jahresbeginn. Und das in nicht unerheblichem Maß. Gebühren werden jährlich kalkuliert ...

