Neuer Partner der Ehrenamtskarte MV : Ehrenamtler können in Warlow gratis mitfeiern

Die Gemeinde ist die erste Kommune in der Region, die Trägern der Ehrenamtskarte Vorteile bietet. Sie möchte engagierten Bürgern damit etwas zurückgeben.

Warlow | Wenn in Warlow das nächste Dorffest gefeiert wird, können einige Menschen aus der Region gratis dabei sein. Die Gemeinde ist Partner der „EhrenamtsKarte MV“ geworden. „Wer die Ehrenamtskarte hat, bekommt bei all unseren Veranstaltungen freien Eintritt“, erklärt Bürgermeister Rainer Zimmermann. Mit Renate und Jürgen Lietz leben in Warlow zwei Ehrenamtl...

