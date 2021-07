Neueröffnung in Niendorf an der Rögnitz : Kuchen genießen zwischen Goldfischen und Bartkauz

Im idyllischen Garten auf Hof Jauert in Niendorf an der Rögnitz können die Gäste künftig Kaffee, Kuchen und mehr genießen. Nicole Henze eröffnet ein Hof-Café.

Niendorf an der Rögnitz | Ein Bartkauz gleitet durch die Voliere. Durch ein Stallfenster schaut eine Kuh auf das satte Grün. Und unter ihr reckt eine Schildkröte den Kopf aus dem Wasser des Goldfischteichs. Im Garten auf dem Hof Jauert in Niendorf an der Rögnitz kann man all das erleben. Ab Sonnabend an jedem Wochenende. Dann eröffnet Nicole Henze, älteste Tochter des Hauses, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.