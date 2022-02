Gemeinde investiert : Brenz bekommt einen Sport- und Spielplatz für alle Generationen

Im April, so der Plan von Bürgermeister Henry Topp, soll die Fläche an der Alten Schule mit einem Fest in Betrieb genommen werden. Rund 35.000 Euro hat Gemeinde mit Fördermitteln in den Freiluft-Freizeittreff investiert.

Brenz | Zehn Jahre habe die Gemeinde für das Außengelände der Alten Schule in Brenz gekämpft, schickt Bürgermeister Henry Topp gleich mal voraus. „Wir hatten die nötige Ausdauer, wie bei so vielem schon“, betont der 68-Jährige, der das Amt seit dem Jahr 2009 bekleidet. Und für den Aufgeben noch nie eine Option gewesen sei. Die kommunalen Zügel für die beiden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.