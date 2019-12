Neustadt-Glewe : Löscheinsatz am Bahnhof

Sonnabendabend brannte in Neustadt-Glewe ein leeres Nebengebäude

von dref/muen

29. Dezember 2019, 14:25 Uhr

Feueralarm am Sonnabend gegen 18.30 Uhr in Neustadt-Glewe. Am Bahnhof brannte der Dachstuhl eines leer stehenden Nebengebäudes. Über 60 Kameraden von den Feuerwehren aus Neustadt-Glewe, Neuhof, Brenz, Blievenstorf, und Parchim waren im Einsatz. Gegen 22 Uhr war der Einsatz beendet.

Laut Polizei wurden keine Personen verletzt, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 5000 Euro. Die Kripo ermittelt zur Brandursache. Offenbar kann auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Der Bahnverkehr war wegen des Feuers nicht beeinträchtigt.