Abfallwirtschaft in Neustadt-Glewe : Neuer Standort für die Container für Altglas, Kleidung und Papier

Sowohl für Bürger als auch für die Abfallwirtschaft ist der aktuelle Platz unpraktisch. Ende Juni ziehen die Behälter umziehen.

Neustadt-Glewe | Der Containerstellplatz in der Laascher Straße in Neustadt-Glewe verschwindet. Das teilte Bauamtsleiterin Dörte Ecks auf der jüngsten Sitzung des städtischen Stadtentwicklungsausschusses mit. Voraussichtlich Ende Juni ziehen die Container für Altglas, Kleidung und Papier in die Straße „Zur Kuhdrift“ um. Nach Starkregen kaum befahrbar Nach einem ...

