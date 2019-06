Neustadt-Glewe: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

von svz.de

18. Juni 2019, 08:41 Uhr

In Neustadt-Glewe ist am Montagabend ein Fahrradfahrer beim Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr in der Laascher Straße.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 15-jährige Radfahrer plötzlich auf die Straße gefahren und hier mit einem PKW VW zusammengestoßen sein. Dabei wurde er leicht verletzt. Das Unfallopfer wurde anschließend zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Ludwigslust gebracht. Der 63-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.