Advent in Niendorf an der Rögnitz : Weihnachtsmann sammelte Wunschzettel ein

In Niendorf an der Rögnitz war der Weihnachtsmann schon auf Tour. Die Kinder freute es.

Niendorf an der Rögnitz | In Niendorf und Schlesin hatten auch die Kinder Glück, die immer leicht verspätet ihre Wunschzettel für Weihnachten schreiben oder malen. Dort war der Weihnachtsmann am vierten Advent im Mannschaftswagen der Feuerwehr unterwegs, um schon einmal seine Route für Heiligabend abzufahren. Und bei dieser Gelegenheit sammelte er noch die letzten Wunschzettel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.