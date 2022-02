Nach dem Feuer in Neu Kaliß : Notunterkunft ist für Schwerbehinderten unbewohnbar

Carsten Heuck sitzt im Rollstuhl und kann die Toilette im ersten Stock nicht erreichen.

Neu Kaliß | Mitten in der Nacht brach das Feuer aus. Im Hauskoppelweg 33 brannte es im Dach eines Mehrfamilienhauses in Neu Kaliß. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Zwei davon waren Manfred und Carsten Heuck. Sie mussten in jener Nacht das Haus verlassen – und zwar sofort. Mit seinem Sohn, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, brachte sich Manfred Heuck...

