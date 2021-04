Ludwigslust gedenkt der Corona-Opfer : „Hinter jeder Zahl steht persönlicher Schmerz“

Mit einem ökumenischen Gottesdienst haben am Sonntag Ludwigsluster in der Stadtkirche der Opfer der Corona-Pandemie gedacht.

Ludwigslust | Ulrike Gäwert ist die erste, die am Sonntag in der Ludwigsluster Stadtkirche aufsteht und vorn unter dem Altar eine Kerze anzündet. „Diese Kerze ist für alle Verstorbenen aus dem Ludwig-Danneel-Haus“, spricht sie in das Mikrofon. Der Schmerz sitzt tief. „47 Bewohner und 30 Mitarbeiter haben sich in unserer Einrichtung mit dem Corona-Virus infiziert. 2...

