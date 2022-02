Sammelwut in Neustadt-Glewe : Heimatforscher Peter Tiedemann hält Feuerwehrgeschichte wach

Im Hobbykeller seines Hauses hat der Sammler bis 1000 Exponate zusammengetragen. Aus Platzgründen würde er gerne vieles weitergeben. Internationales Feuerwehrmuseum in Schwerin hat bereits Interesse bekundet.

Neustadt-Glewe | Ein alter Lederlöscheimer von 1688 ist der eigentlich Schuldige. Er hat in Peter Tiedemann vor sechs Jahrzehnten die Sammelleidenschaft entfacht. „Nach einem Hausbrand in Alt Karstädt, meinem Heimatort, habe ich ihn in der Ruine entdeckt. Er war das allererste Teil von heute über 1000 Exponaten“, erinnert sich der 68-Jährige im Hobbykeller seines Haus...

