Praxis in Malliß : Physiotherapeutin erkrankt an Corona und fühlt sich alleingelassen

Jennifer Lüdtke wurde an ihrem Geburtstag in Quarantäne geschickt und fühlte sich hilflos. Sie machte sich sorgen um ihre Praxis und um ihren Ruf und fühlte sich vom Gesundheitsamt im Stich gelassen.

Malliß | Sie hatte es selbst. Hat sich im Kreis der Familie mit dem Coronavirus angesteckt. Nun geht es Jennifer Lüdtke wieder gut. Doch der Schreck bleibt. „Ich führe meine Praxis in Malliß ganz alleine“, sagt die Physiotherapeutin. „Ich wusste einfach nicht, was zu tun ist, ich hatte so viele Fragen“, sagt die Unternehmerin, die an ihrem Geburtstag am 4. Nov...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.