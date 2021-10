Autobahn Richtung Berlin : Wieder Sperrung: A24 zwischen Kreuz Schwerin und Parchim nicht passierbar

Grund sind Baumaßnahmen. Erhebliche Staugefahr auf Umleitungsstrecken. Ende der Sperrung ist laut Polizei frühestens gegen Nachmittag zu erwarten.

Neustadt-Glewe | Eine Sperrung jagt die nächste: Die am Mittwoch wegen eines Lkw-Unfalls gesperrte A24 zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und Neustadt-Glewe ist wieder frei, die Aufräumarbeiten dauerten bis gegen 19.30 Uhr an, informiert Polizeisprecherin Josefin Kurz. Gegen 10.30 Uhr war in einer Baustelle ein Bananen-Laster aus noch ungeklärter Ursache von...

