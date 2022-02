Polizei Ludwigslust : Stromaggregat und Baggerschaufel geklaut

Im Bereich des Polizeireviers Ludwigslust standen wieder einmal Baustellen im Visier der Langfinger, so der Polizeioberkommissar Tim Dommer

Ludwigslust | Der Bagger als Bedienungsladen - Diebe machen sich im Landkreis Ludwigslust immer häufiger an Agrar-, Meliorations-, Forst- und Baufahrzeugen oder auch an geparkten Lkw zu schaffen. Auch Baustellen sind besonders an Wochenenden und in Nächten Tatorte: „Am Dienstag wurde von einem Baustellengelände an der K 49 an der Mülldeponie Wanzlitz ein Stromaggre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.