Neustadt-Glewe : Nach versuchtem Raub in Spielothek: Polizei fahndet nach Tätern

Die Kriminalpolizei hat Fotos der beiden mutmaßlichen Räuber veröffentlicht und bittet um Zeugenhinweise.

von svz.de

05. Juni 2020, 11:57 Uhr

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Spielothek in Neustadt-Glewe Anfang Dezember vergangenen Jahres, veröffentlicht die Kriminalpolizei im Zuge der Ermittlungen nun Fotos von den beiden mutmaßlichen Tätern und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise (ein Kurzvideo vom Tatablauf ist auf Instagram: @polizei.mv.lup, Facebook: Polizei Westmecklenburg, Twitter: @PolizeiLWL zu finden). Die bisher unbekannten Täter hatten am späten Abend des 5. Dezember 2019 die Spielothek in der Ludwigsluster Straße betreten und eine Mitarbeiterin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht.

Polizei

Ohne Beute die Flucht ergriffen

Daraufhin hatte sich die Mitarbeiterin in ein Nebenzimmer flüchten können. Einem unbeteiligten Gast der Spielhalle gelang es kurz darauf, die beiden Täter zu vertreiben. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Die betreffende Mitarbeiterin erlitt einen leichten Schock. Am Tatort ließen die Räuber einen schwarzen Stoffbeutel mit der Aufschrift „Bitte nicht schubsen, ich hab nen Yoghurt im Beutel“ zurück, den die Kriminalpolizei später beschlagnahmte. Einer der beiden Täter soll rund 170 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er trug kurzes dunkles Haar. Der zweite Tatverdächtige soll schlank und mit einer hellen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu den beiden Tätern, zum Tatgeschehen oder zu dem zurückgelassenen Stoffbeutel machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

