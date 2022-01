Ludwigslust-Parchim : Polizei stellt mehrere Strafanzeigen bei Corona-Demos im Landkreis

470 Menschen protestierten am Montagabend in fünf Städten. In Boizenburg, Ludwigslust und Sternberg gab es Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

Ludwigslust | Bei insgesamt fünf Demonstration haben am Montagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim zusammen rund 470 Personen gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen beziehungsweise die Impflicht protestiert. Die Proteste blieben aus Sicht der Polizei friedlich. Allerdings erstatteten die Beamten auch Anzeigen bei einem nicht angemeldeten Aufmarsch. ...

