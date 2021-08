Polizei : Randalierer in Ludwigslust standen unter Drogen

In gleich mehreren Fällen schlugen in Ludwigslust Drogentests der Polizei positiv an. Randalierende Jugendliche im Bahnhofsviertel und ein 25-jähriger Autofahrer standen unter Einfluss von Haschisch und Kokain.

Ludwigslust | Die Ludwigsluster Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich Ende der zweiten Augustwoche auf dem Bahnhofsvorplatz ereignet hatte. Dort haben am Donnerstagabend Anwohner die Beamten zur Hilfe gerufen, nachdem mehrere Jugendliche Baustellenzäune und Schilder umgeworfen hatten. Die Randalierer zogen wenig später lautstark weiter in die Klenower...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.