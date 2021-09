Quaster Gedenktag 2021 : Mit dem Auto in das verlassene Dorf

Im Oktober findet auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz wieder der Quaster Gedenktag statt. Die Ankündigung der Bürgermeisterin ist mit einer Überraschung verbunden.

Vielank | Gute Nachrichten für all jene, die an Ort und Stelle an das verschwundene Dorf Quast erinnern wollen. In diesem Jahr soll der Quaster Gedenktag wieder stattfinden – und zwar am Sonnabend, dem 9. Oktober. „Wir haben die Genehmigung erhalten“, sagte Vielanks Bürgermeisterin Christel Drewes auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung. „Und die Bürger dürfe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.