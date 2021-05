Radfahren in Ludwigslust : Fahrrad-Club organisiert Stadtrundfahrt

Fahrradfahren in Ludwigslust ist mitunter eine gefährliche Sache. Der ADFC plant am 3. Juni eine Fahrradtour und setzt sich für bessere Radwege ein.

Ludwigslust | Es geht wieder los. Die Fahrrad-Saison hat begonnen. Und so plant der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Ludwigslust, kurz ADFC, auch wieder seine Stadtrundfahrt für bessere Radwege. Am Donnerstag, dem 3. Juni, um 16 Uhr geht es in der Schlossstraße 29 vor dem Unverpackt-Laden auf dem Reiterweg los. Es wird dort auch Warnwesten geben. Und wer möchte, kö...

