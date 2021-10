Rattunde in Ludwigslust : Maschinenbauer liefert erstmals Fertigungssystem ins eigene Bundesland

Nach dem Krisenjahr läuft bei der Firma Rattunde die Produktion wieder auf vollen Touren. Zum ersten Mal bleibt ein ACS-Fertigungssystem fürs Sägen von Rohren und Stangen in Mecklenburg-Vorpommern.

Ludwigslust | Am Kran schwebt die Spindeleinheit heran. Jan Maschke setzt den Akkuschrauber an, wenige Augenblicke später ist die Werkzeughalterung mit der Säge-Maschine verbunden. Der Mechatroniker, der seit Beginn seiner Lehre vor fünf Jahren bei der Firma Rattunde arbeitet, setzt in der Montagehalle gemeinsam mit seinen Kollegen ein neues ACS-Fertigungssystem zu...

