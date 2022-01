Rennbahn in Ludwigslust : Autoschrauber können Bewerbungen für „Deep On Track“ 2022 abschicken

Aussteller können sich jetzt für die Veranstaltung auf der Rennstrecke in Ludwigslust im April melden. Es gibt schon einige Interessenten und die Plätze sind begrenzt.

Ludwigslust | Ob Audi, Volkswagen oder Fiat – „Die Marke ist egal“, sagt Thilo Warmbier. Die Fahrzeuge, die am 23. April auf der Rennbahn in Ludwigslust stehen, sollten vor allem auffallen, wenn die Veranstaltung „Deep On Track“ stattfindet. An dem Tag stellen nämlich Besitzer besonderer Autos ihre Lieblingsstücke aus. Ob Oldtimer oder Neuwagen – Hauptsache getunt....

