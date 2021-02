Backen für einen guten Zweck : 500 leckere Quarkbällchen für Alltagshelden

Roland Görlitz aus Neu Kaliß beteiligt sich an landesweiter Dankeschön-Aktion der Innungsbäcker und Konditoren.

Neu Kaliß | Schon auf dem Parkplatz vor der Bäckereifiliale am Markt steigt einem am frühen Morgen der leckere Duft von Gebackenem in die Nase. Mit gutem Grund: „Wir beteiligen uns bei der Aktion der Innungsbäcker und -konditoren in Mecklenburg-Vorpommern, 10 000 Q...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.