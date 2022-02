Werkstatt in Rüterberg : Daniel Salber will Menschen mit Philosophie von Ängsten befreien

Der 66-Jährige will in seiner Philosophischen Werkstatt in Rüterberg jedem helfen, mit einem anderen Blickwinkel auf die Welt Krisen zu überwinden. Außerdem möchte er einen Film- und Lesekreis etablieren.

Rüterberg | Von Platon, Sokrates, Aristoteles und Kant bis Heidegger: Dr. phil. Daniel Salber kennt sich aus. Das Bleibende in der Philosophie seien nicht ihre Erkenntnisse, sondern ihre Fragen. „Darin liegt ihre Beständigkeit“, erklärt der 66-Jährige als Wissenschaftler und Mensch, der immer noch zu staunen vermag. In dieser Lehre müsse jeder seine eigenen Antwo...

