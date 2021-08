SG 03 Ludwigslust/Grabow : Rastower ist MVs erster Lehrling in einem Sportverein

Jacob Schmedemann wird in den nächsten drei Jahren den Beruf des Sport- und Fitnesskaufmanns lernen.

Ludwigslust/Grabow | Es ist ein Novum in ganz Mecklenburg. Die Sportgemeinschaft 03 Ludwigslust/Grabow hat erstmals in ihrer Vereinsgeschichte einen Lehrling eingestellt. Er ist damit laut der Industrie- und Handelskammer der erste in ganz MV. Jacob Schmedemann aus Rastow wird hier in den kommenden drei Jahren den Beruf des Sport- und Fitnesskaufmanns erlernen. Der 23-Jäh...

