Blaulicht : Sachbeschädigung in Grabow: Polizei sucht Zeugen

Zeugenaussagen zufolge soll es innerhalb einer sechs- bis achtköpfigen Gruppe zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein.

Grabow | Im Zuge einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am frühen Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht in Grabow zu zwei Sachbeschädigungen. Zeugenaussagen zufolge soll es innerhalb einer sechs- bis achtköpfigen Gruppe zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein, an der mindestens zwei Personen beteiligt waren. Sachschaden in Höhe von mehreren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.