Der erste Sprung ins Wasser : Saisonstart im Waldbad Alt Jabel

Coronabedingt konnte das Waldbad Alt Jabel nicht zur gewohnten Zeit eröffnen. Aber jetzt ist der Startschuss für die Saison 2021 gefallen.

Alt Jabel | Darauf hatten Sina, Sören, Elias und Erik schon lange gewartet. Schwung holen und dann ab ins Wasser. „Es ist gut, dass wir wieder baden können“, sagte Elias. Am Sonntag startete das Waldbad Alt Jabel in die neue Saison. Coronabedingt mit rund einem Monat Verspätung. Schon am Vormittag war die Anlage gut gefüllt, alle Plätze am Imbiss waren besetzt...

