Schallplattenbörse Dömitz : Die schwarzen Scheiben sind wieder auf dem Vormarsch

Martin Larsen lädt am 28. November von 11 bis 16 Uhr zu beliebter Veranstaltung in sein Cafe, denn Schallplatten sind wieder heiß begehrt

Dömitz | „Back to the Roots“, also zurück zu den Wurzeln, lautet eine Devise, die immer stärker um sich greift. Einen Hauch Nostalgie spüren, sich zurückversetzt fühlen, ist für alle möglich, die sich noch an Schallplatten und Co. erinnern und die bewusst wie regelmäßig durch sämtliche Schallplattenläden schlendern. Wer sich nach einem Schnäppchen in Vinyl seh...

