Malliß : Die Ruine der ehemaligen Gaststätte kommt weg

Das Gebäude der einstigen Gaststätte „Fritz-Reuter-Krug“ an der B 191 wird abgerissen, um Platz für Bauland zu schaffen.

Malliß | Es ist schon seit Jahren wahrlich kein schöner Anblick mehr, das verfallene Restaurant in Malliß. Direkt an der Hauptstraße gelegen, macht es keinen einladenden Eindruck, auch sein morbider Charme überzeugt niemanden mehr. Jetzt wir es endlich abgerissen, verkündete jüngst Bürgermeister Volker Sielaff. So hat sich der 57-Jährige zusammen mit Gerald...

