Festspiele MV : Schlagzeugstar Gerassimez spielt im Grabower Schützenhaus

Der internationale Star Alexej Gerassimez kommt nach Grabow und gibt am Dienstag ein Konzert für Familien

Grabow | Er füllt Konzertsäle in China, den USA und den Niederlanden, war auf der Bühne als in Hamburg die Elbphilharmonie eingeweiht wurde und tourt in Deutschland von Festival zu Festival. Nächste Woche ist Schlagzeugstar Alexej Gerassimez in Grabow und gibt ein Kinder- und Familienkonzert im Schützenhaus. Für seinen Auftritt am Dienstag, 24. August, gibt es...

