Schloßstraße Ludwigslust : Pflanzen an Häuserfassaden müssen weg

Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises fordert Entfernung oder Rückschnitt der Begrünung in der Schloßstraße.

Ludwigslust | Hunderte zartrosa Blüten ranken sich im Sommer an der Häuserfassade in die Höhe. Seit mehr als 23 Jahren wächst und blüht die Kletterrose an dem Haus in der Schloßstraße 48 in Ludwigslust. „Die Rose war damals ein Geschenk der Stadt, und seitdem pflegen...

