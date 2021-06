Sehbehinderte setzen Zeichen : Poller in Ludwigslust tragen jetzt Mützen

Der Blinden- und Sehbehindertenverband in Ludwigslust „kleidet“ graue Pfosten im Stadtgebiet neu ein. Die rot-weiße Signalfarbe soll vor Unfällen schützen.

Ludwigslust | Jetzt sind sie nicht mehr zu übersehen: Die grauen Poller im Ludwigsluster Stadtgebiet tragen seit gestern rot-weiß-gestreifte Pudelmützen. Margarete Gieseler vom Blinden- und Sehbehindertenverein in Ludwigslust hat sie am Morgen über die Poller am Lindencenter gestülpt. „Wir setzen ein Zeichen“, sagt sie. „Wenn alle Poller so kontrastreich gekennzeic...

