Sportplatz Neustadt-Glewe : Sportler sammeln Spenden für die Ukraine beim Fußballspiel

Fußballer Matthis Milchner und seine Freundin Gesa Baak sammeln Nahrungsmittel und Decken. Jeder kann kommen und spenden.

Neustadt-Glewe | Auf dem Sportplatz am Stadion der Lederwerker in Neustadt-Glewe wird es am Sonntag, 6. März, nicht nur ein Freundschaftsspiel der Fußballer von SV Fortschritt Neustadt Glewe und dem Büchen-Siebeneichener SV geben. Es wird noch um viel mehr gehen als um Freundschaft, nämlich um Hilfe für Menschen in Not. Während die Fußballer Tore schießen, können a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.