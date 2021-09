Gestüt in Neustadt-Glewe : Lewitzpferde bei Olympia ganz vorn dabei

Von den 73 Springpferden, die in Tokio an den Start gingen, haben zwölf ihren Ursprung im Gestüt in Neustadt-Glewe – sogar Sieger „Explosion W“ ist Nachfahre von einem Hengst, der dort aufwuchs.

Neustadt-Glewe | Der alte Olivenbaum am Ufer der Elde wird Gabor Györfi vermutlich oft an die Olympischen Spiele in Tokio denken lassen. Er steht dort erst seit wenigen Wochen, in einem überdimensional großen Kübel. Der italienische Springreiter Emanuele Gaudiano hatte ihn aus Apulien mitgebracht. Gaudiano startete für Italien bei der Olympiade. Kurz nach seiner Rückk...

