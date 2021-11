Gewerbegebiet Grandweg : Stadtvertreter ebnen Weg für neuen Baufachmarkt in Ludwigslust

Ein geänderter Bebauungsplan ermöglicht großflächigen Einzelhandel. Eine Firma will ab Frühjahr 2022 am Ortsausgang in Richtung Neustadt-Glewe bauen.

Ludwigslust | Der nächste Schritt zum Neubau eines Baufachmarktes in Ludwigslust ist gemacht. Die Stadtvertreter haben auf ihrer jüngsten Sitzung die Änderung des Bebauungsplans LU 2 „Gewerbegebiet Grandweg“ beschlossen. „Die Änderung war erforderlich, um dort großflächigen Einzelhandel zuzulassen“, erklärte Stefan Schiefele von der Stadtverwaltung. „Bisher war das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.