Störche in Bresegard bei Eldena : Folgenreicher Kampf ums Nest

Die beiden Bresegarder Störche waren vor wenigen Tagen in ihr Nest zurückgekehrt. Doch dann kamen Eindringlinge.

Bresegard bei Eldena | Einsam steht der Storch in seinem Nest. Putzt das Gefieder. Legt den Kopf nach hinten. Ein ungewohntes Bild um diese Jahreszeit für Friedrich Güritz und seine Frau, in deren Garten in Bresegard bei Eldena der Horst steht. Eigentlich wäre jetzt ein Pärchen da und in zwei, drei Tagen die ersten Eier. Doch dieses Jahr ist alles anders. Dabei erfolgte die...

