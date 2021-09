Trainingslager in Zierow : Techentiner Carneval Club schlägt Zelte an der Ostsee auf

Dem Trainingsplan der Mädchen und Jungen der Tanzgarden des Techentiner Carneval Clubs wurde durch Corona ein Strich durch die Rechnung gemacht. Im Trainingslager in Zierow an der Ostsee gab es also einiges nachzuholen.

Techentin | 22 Kinder des Techentiner Carneval Clubs sind am Freitag ins heiß ersehnte Trainingslager aufgebrochen. Gemeinsam mit drei Trainern und acht Betreuern schlugen die jungen Tänzer ihre Zelte im Ostseecamping Seepark in Zierow auf. Nach langer Trainingspause hatten die Mitglieder des TCC großen Nachholbedarf und daher eine Menge Vorfreude im Reisegepäck....

