Neustadt-Glewe : Corona-Schnelltestzentrum auch an Pfingsten geöffnet

Stadt Neustadt-Glewe ermöglicht Tests auch an den Feiertagen. Ludwigsluster und Grabower Testzentren bleiben geschlossen.

Neustadt-Glewe | Das Corona-Schnelltestzentrum in Neustadt-Glewe wird auch am Pfingstsonntag und -montag öffnen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Jeweils von 9 bis 11 Uhr können sich Bürger, die zum Beispiel am Wochenende einen Restaurantbesuch planen, in der Sporthalle „Zur Kuhdrift“ testen lassen. Tests am Sonnabend in Ludwigslust In Ludwigslust können sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.