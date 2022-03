Weben, Sticken, Filzen : Textilkunst in Ludwigslust lädt zum Staunen und Mitmachen ein

Der Frühling soll begrüßt werden. An zwei Tagen kann sogar selbst gefilzt werden. Frühlingserwachen nennt die Paramenten- und Textilwerkstatt Ludwigslust eine Aktion, die vom 16. bis 20. März Einblicke ermöglicht.

Ludwigslust | Eindrucksvoll verbindet sich in der Paramenten- und Textilwerkstatt künstlerische Ausdruckskraft mit der Erfahrung aus dem traditionellen Handwerk am Webstuhl oder durch sorgfältig überlieferte Sticktechniken. „Wir öffnen nächste Woche unsere Türen in der Bahnhofstraße 20 zu einer Reihe von Aktionen“, kündigt die Leiterin der Einrichtung, Christina Ri...

