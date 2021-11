Tödlicher Unfall bei Grabow : 30-Jähriger prallt frontal gegen einen Baum

Zu einem folgenschweren wie tragischen Unfall kam es am Sonnabend zwischen Prislich und Zierzow, als ein Autofahrer von der Straße abkam.

Grabow | Ein tödlicher Unfall am Sonnabend sorgte für Staus und Behinderungen in Richtung Grabow. Gegen 18.45 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei in Rostock Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall auf der L08 zwischen Prislich und Zierzow. Es kamen zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Ludwigslust, die Feuerwehr sowie ein Rettungswagen u...

