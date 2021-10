Toter in der Elde : Es ist der vermisste 20-Jährige

Die Identität des aus der Elde geborgenen Toten ist geklärt. Es handelt sich um einen 20-Jährigen aus Wismar, der vermisst worden war.

Grabow | Eine Woche nach dem Fund eines Toten in der Elde in Grabow ist es traurige Gewissheit: Bei dem Mann handelt es sich um den 20-Jährigen aus Wismar, der seit dem 24. September vermisst worden war. Er hatte an jenem Abend eine private Party in Grabow plötzlich und unbemerkt verlassen. Schuhe und Handy waren zurückgeblieben. Seither blieb er verschwunden....

