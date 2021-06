„Traumschüff“ stoppt in Dömitz : Theaterspiel vor Traumkulisse

Mit „Hinter den Fenstern“ hat die gemeinnützige Theatergenossenschaft am Elbufer ein sehr aktuelles Thema aufgegriffen.

Dömitz | „Wir wollen einen netten Abend haben und nach so langer Zeit endlich mal wieder ein paar Leute treffen“, sagt Hanna Dauenheimer. Die Dömitzerin war am Sonnabendabend an den Elbdeich unterhalb der Festung gekommen, um das Gastspiel des Wandertheaters „Traumschüff“ zu erleben. Das Ensemble machte nach 2019 zum zweiten Mal Station in Dömitz. „Die Aufführ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.