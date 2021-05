Trotz Corona : Göhlener stellen Maibaum auf

Der Kulturausschuss hat den Maibaum geschmückt und mit der Feuerwehr auf dem Festplatz aufgestellt – in diesem Jahr erneut ohne die Einwohner.

Göhlen | Die Corona-Pandemie verhindert aktuell das engagierte Dorfleben in Göhlen. Bis auf Weiteres müssen alle Veranstaltungen ausfallen. „Im Rahmen des Zulässigen versuchen wir aber, alle Chancen zu nutzen, um trotz Corona das Leben in unserer Gemeinde so lebenswert wie möglich zu gestalten“, sagt Bürgermeister Helmut Seyer. Und so gibt es auch in diesem Ja...

